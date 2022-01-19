مارفيك يعيد ترتيب أوراق الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بدأ الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إعادة ترتيب أوراق الأبيض قبل مواجهة سوريا في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 والمقرر إقامتها 27 الجاري على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، بعد انطلاقة المعسكر المحلي للفريق بداية من أمس في دبي ومرانه على الملعب الفرعي لنادي الوصل، حيث شارك في المران 27 لاعباً عقب ضم الثنائي يحيى الغساني وأحمد العطاس استقر عليهم الجهاز الفني في قائمته النهائية، بعد استبعاد 5 لاعبين من القائمة الموسعة بعد تعرضهم للإصابة خلال المباريات المحلية لفرقهم، ويتواصل المران اليومي للمنتخب على ملعب الوصل حتى موعد المباراة المقبلة، وحرص عدد من أعضاء مجلس الإدارة على حضور المران لدعم الفريق ورفع معنويات اللاعبين.ويعمل مارفيك على تجهيز اللاعبين بدنياً ومعنوياً لتحقيق الفوز على سوريا، خصوصاً وأن المباراة تعتبر بمثابة مفترق طرق للفريقين، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويهمه تحقيق الفوز من أجل التمسك بفرصة التأهل كثالث المجموعة الأولى ليلاقي ثالث المجموعة الثانية.

ويركز مارفيك على تجهيز اللاعبين من خلال المران على خطة اللعب التي سيخوض بها لقاء نسور قاسيون، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، خصوصاً في ظل تعدد والغيابات لأسباب مختلفة.

ويحظى خط الهجوم بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني، حيث سيتم الاعتماد على كايو وعلي صالح في الأطراف وستكون المفاضلة بين تيغالي وازايد العامري، لتعزيز القوة الهجومية للمنتخب، والتركيز على علاج سلبياته التي ظهرت في بطولة كأس العرب، خصوصاً في ظل تعدد إهدار الفرص أمام المرمى، مع زيادة الانسجام بين مختلف العناصر وضمان رفع معدلات اللياقة البدنية الفنية لجميع اللاعبين المشاركين في المعسكر.

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