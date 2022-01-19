سلطان القاسمي يُعدّل تشكيل مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: (الشارقة - وام)

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2022، بشأن تعديل تشكيل مجلس الشارقة الرياضي، اعتباراً من تاريخ 13 يناير الحالي، وبموجب المرسوم، يحل الدكتور عبد الرحمن محمد الياسي، بدلاً من فاطمة محمد مشربك، وإضافة كليثم عبيد المطروشي، في عضوية مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة، يضم بجانب الرئيس والعضوين الجديدين، كلاً من: عبد الملك جاني نائباً للرئيس، وعبد اللطيف ناصر الفردان، والدكتور عبد الله بن سلطان، وعبد الله سلطان الحمادي، وعبد الله سلطان الدح، وعبد الله بن مليح وعمر بن حنيفة، وعادل صالح الحمادي أعضاء.

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