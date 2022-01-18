التسويق الأوروبي في مؤتمر «الآسيوي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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استعرض مؤتمر الاتحاد لكرة القدم للأمناء العامين في الاتحادات الوطنية والإقليمية، في الرياض، تجربة الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بجانب الإدارة والتسويق، واستثمار العلامة التجارية في الاتحادات الوطنية والإقليمية، وشهد المؤتمر عرض برامج وخطط الاتحاد الآسيوي، بهدف تطوير منظومة العمل لدى الاتحادات الوطنية والارتقاء بها.

شارك في المؤتمر نخبة من خبراء صناعة الرياضة في قارة آسيا والعالم، والذين قدموا أوراق عمل في مواضيع متنوعة، وضم وفد اتحاد الكرة محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، وحمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات.

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