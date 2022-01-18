«سيمنار أبوظبي» يُجهّز 36 حكماً أوروبياً لـ«مونديال 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلق أمس في فندق كونراد أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي «سيمنار» الاتحاد الدولي لحكام كأس العالم قطر 2022، للحكام عن القارة الأوروبية، والذي تستضيفه اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية، على هامش مونديال «الإمارات 2021» المقررة في أبوظبي بالفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وتقام الدورة بفندق كونراد أبراج الاتحاد بأبوظبي حتى 21 من يناير الجاري بمشاركة 20 حكماً للساحة، أبرزهم الإسباني ماتيو لاهوز والتركي كونيت شاكير والهولندي داني ماكيلي، إضافة إلى 16 حكماً لتقنية الفيديو بإجمالي 36 حكماً. حضر الافتتاح سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة قضاة الملاعب، وأحمد المصعبي ممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي، وبيرولجي كولينا رئيس لجنة الحكام بـ«فيفا»، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بـ«فيفا».

وأكد سالم الشامسي على التعاون الكامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم الدعم اللازم لاستضافة هذا الحدث المهم، الذي يضم نخبة من أهم الحكام في قارة أوروبا، وقال إن الدورة التدريبية تحظى باهتمام كبير من اللجنة العليا المنظمة واتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وينقسم برنامج الدورة إلى فترتين صباحية، وتشمل محاضرات واختبارات في قاعة فندق الإقامة، فيما تقام التدريبات والتطبيقات العملية في الفترة المسائية على ملاعب التدريب الكريكيت أبوظبي، وتركز التدريبات العملية للحكام المشاركين على تقنية الفيديو والمراجعة الفورية للحالات التحكيمية عن طريق الاستعانة بلاعبي كرة قدم لعمل هذه التدريبات.

يذكر أن «فيفا»، نظم دورة مماثلة لحكام قارتي آسيا وأفريقيا على هامش بطولة كأس العرب التي أقيمت من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، فيما تقام الدورة المقبلة في الأرجنتين لحكام قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية.

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