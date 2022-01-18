مفاجآت تنظيمية في مربع الكأس الغالية

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يعمل على تقديم عدة مفاجآت تنظيمية لمباريات المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لإخراج المباريات بشكل متميز يتناسب مع قيمة واسم المسابقة الغالية على القلوب، وجار التنسيق بين لجنة المسابقات والأمانة العامة وبعض الشركات المتخصصة لإخراج المباريات بشكل مثير، مستغلين النجاح التنظيمي والفني الذي شهدته المسابقة خلال دور الثمانية، الذي جاء مستواه الفني عالياً وتفوق على أداء نفس الفرق في دوري أدنوك.

، فيما شهدت مباريات هذه المرحلة نجاحاً تنظيمياً من كافة النواحي، بحضور جماهيري لافت ساهم في ارتفاع المستوى الفني للمباريات التي جاءت مثيرة وقوية كما سجل وسم البطولة تفاعلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي وصل إلى أكثر من 51 مليون مشاهدة وفقاً لتأكيدات أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات والذي عبر عن سعادته الكبيرة بالنجاح التنظيمي لمباريات الكأس، مشيراً إلى أن أهمية البطولة وقيمتها العالية، نابعة من أنها تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوب الجميع، وثمن المساهمة المقدرة لشركاء النجاح وعلى رأسهم الرعاة والأندية المشاركة التي تعاونت مع الاتحاد ولجنة المسابقات في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإنجاح البطولة، وحرصت على الالتزام بكافة الموجهات وأسهمت بقدر كبير في أن تخرج المباريات بالصورة الرائعة التي شاهدها الجميع، من كل النواحي التنظيمية والفنية.

أداء متميز

ونجحت 4 فرق في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة الغالية، وهي الشارقة الذي يتقابل مع الوصل في نهائي مبكر، فيما يلعب بني ياس مع الوحدة في ديربي ساخن، وستقام مباريات المربع بنظام الذهاب والإياب لمزيد من الإثارة ومنح الفرصة كاملة أمام الفرق لإثبات جدارتها بالتأهل للمباراة النهائية، وتقام منافسات الذهاب 15 فبراير والإياب 22 من الشهر نفسه.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إلغاء قاعدة احتساب الهدف الذي يسجله الفريق خارج ملعبه بهدفين، وتطبيق نظام الهدف بهدف سواء داخل الأرض أو خارجها، ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات اجتماعاً مع الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي قبل موعد المباريات للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباريات، وتوضيح بنود اللوائح والاشتراطات الخاصة بإقامة المباريات، ضماناً للتميز في التنظيم وإخراج المباريات بصورة تتناسب مع أهمية ومكانة المسابقة في قلوب الجميع.

ويأتي تأهل الفرق الأربعة بعد أن قدم الشارقة وشباب الأهلي مستوى متميزاً على مدى 120 دقيقة إلى أن تمكن الشارقة من الفوز على شباب الأهلي (4-2) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0 -0)، كما قدم بني ياس، مستوى طيباً أعاده لذكريات التألق في الموسم الماضي وتمكن من الفوز على مضيفه اتحاد كلباء (2-0)، فيما خطف الوصل بطاقة التأهل بفوزه على ضيفه العين (2-1)، بعد مباراة مثيرة وجيدة المستوى، وجاءت مباراة الوحدة، مع الجزيرة مثيرة في ديربي العاصمة ونجح الوحدة في التغلب على ضيفه الجزيرة (2-1).

تحكيم بلا أخطاء

وتميز التحكيم خلال منافسات دور الثمانية للكأس الغالية وخلت المباريات من أية أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المباريات الأربع، التي قادها الدكتور عمار الجنيبي وسلطان المرزوقي وأحمد سالم وحمد علي يوسف، وجاء الأداء التحكيمي متواكباً مع قوة وسخونة المباريات، ويبشر بالخير في منافسات الدور الثاني للدوري والذي يتوقع أن تشهد مبارياته سخونة وإثارة لرغبة كل فريق في تحقيق أهدافه بعد أن نجحت الفرق في إعادة ترتيب أوراقها واستغلال فترة القيد الشتوي في دعم صفوفها بلاعبين على مستوى جيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز