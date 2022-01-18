27 لاعباً في تدريب «الأبيض» بزعبيل اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يتدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الليلة باستاد زعبيل، في بداية تجمعه المحلي، بمشاركة 27 لاعباً اختارهم الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك، وفق أدائهم في المباريات الماضية في الدوري، وربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويستعد «الأبيض» لمباراتي سوريا وإيران بالمجموعة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، إذ يواجه سوريا يوم 27 الجاري باستاد آل مكتوم، ويلعب مع إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير.

واللاعبون هم: علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، محمد العطاس، وليد عباس، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، سالم سلطان، عبدالله إدريس، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، ماجد حسن، يحيى نادر، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، حارب عبدالله، خليل الحمادي، محمد جمعة عيد، زايد العامري، سهيل النوبي، علي صالح، تيغالي.

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وخلت القائمة من أسماء 5 لاعبين، هم: محمد برغش والحسن صالح وماجد سرور وفابيو ليما وخلفان مبارك، بسبب الإصابة أو تراجع الأداء، ويوجد شبه استقرار في عناصر خطي الدفاع والوسط، وسيقوم مارفيك بالاعتماد على العناصر الشابة في خط الهجوم مثل علي صالح وزايد العامري، ومعهما كايو وربما تيغالي.

ويسعى «الأبيض» إلى الفوز على سوريا كون المباراة تقام بين جماهيره، سعياً للتمسك بأمل التأهل، من خلال المركز الثالث للمرحلة الأخيرة من التصفيات، ويعمل مارفيك على تجهيز اللاعبين بدنياً ومعنوياً لتحقيق الفوز، وخاصة أن المباراة بمقام مفترق طرق، للفريقين، ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والمنتخب السوري المركز الأخير برصيد نقطتين.

القائمة السورية

من جهة أخرى تصل بعثة منتخب سوريا إلى دبي بعد غد، وتضم كامل اللاعبين، ومنهم ملهم بابولي، المحترف بالدوري الكندي، والذي تم استدعاؤه رسمياً لمعسكر المنتخب بالإمارات، وسوف يصل إلى دبي ،السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، القائمة النهائية التي ستضم 28 لاعباً، خلال الساعات المقبلة

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