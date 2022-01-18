أحمد مال الله يعود إلى حتا

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

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تعاقد نادي حتا مع المهاجم أحمد مال الله، قادماً من نادي العروبة، ليستعيد «الإعصار» لاعبه السابق، الذي مثل الفريق في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي. وجاء انتقال مال الله (30 عاماً)، بعد دخوله فترة الـ 6 أشهر، وفسخ عقده بالتراضي مع العروبة، ليخوض اللاعب تحدياً جديداً مع حتا، الذي يحتل حالياً المركز السادس في دوري الدرجة الأولى.

ولعب مال الله مع عدد من الأندية، مثل بني ياس وعجمان واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والإمارات والعروبة، إلى جانب حتا، الذي سيرتدي قميصه للمرة الثانية.

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