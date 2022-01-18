سباق الأرقام بين كوزمين ومهدي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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لم تنتهِ المنافسة في قمة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة وشباب الأهلي، بنهاية ركلات الترجيح، التي فاز بها الشارقة 4 - 2، وتأهله للدور نصف النهائي لأغلى الكؤوس، بل امتدت خارج الملعب، في قاعة المؤتمر الصحافي بعد المباراة، من خلال تصريحات مدربي الفريقين، وكان القاسم المشترك بينهما في هذه المنافسة الخاصة، تصريحاتهما عن الغيابات بالتحديد الرقمي، وتحدث مهدي علي مدرب شباب الأهلي، عن الظروف الصعبة التي واجهها في غياب 11 لاعباً، معتبراً أن فريقه قدم مباراة جيدة، قياساً بهذا العدد الكبير من الغيابات لعناصر أساسية. وجاء الرد من كوزمين مدرب الشارقة، بشأن غياب 11 لاعباً من شباب الأهلي، بأن فريقه افتقد أيضاً 21 لاعباً، واكتفى كوزمين بالقول إن كل ما يعرفه في غيابات شباب الأهلي، عمر عبد الرحمن بسبب الإصابة، وقال «بقية اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ووصفهم باللاعبين المتميزين، ويستحقون المزيد من الثقة».

ولم يفسر كوزمين ما قاله حول غياب 21 لاعباً من فريقه، وبدا الأمر كما لو كانت منافسة بينه ومهدي علي، للظفر بالرقم الأكبر في تحديد الغيابات.

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