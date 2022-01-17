الشارقة يحافظ على حظوظه في اللقب التاسع

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ الشارقة على حظوظه وآماله لتحقيق تاسع ألقاب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتأهله الغالي على حساب شباب الأهلي بركلات الترجيح «4-2» في مباراة ماراثونية امتدت أكثر من 120 دقيقة، صمد فيها الفريقان بشباك نظيفة، وكان لهذا التأهل وقعه الكبير لدى لاعبي الشارقة وجمهوره الذي احتشد بكثافة، وعبر لاعبو الشارقة عن فرحتهم الغامرة بهذا التأهل، لا سيما وتزامن مع العودة القوية للفريق في دوري أدنوك للمحترفين وبعد أسبوع واحد من الفوز على متصدر الدوري العين.

سعادة

وعبر مدير فريق الشارقة الكابتن أحمد مبارك، عن سعادته الكبيرة بالتأهل لمربع الكبار في الكأس الغالية، وقال: قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة، مثمناً الدور المؤثر لجمهور الشارقة واعتبره اللاعب رقم واحد بالنسبة للشارقة، وقال إن المباراة كانت صعبة كما توقعها على عكس البعض الذين كانوا يرون المهمة سهلة بالنسبة للشارقة.

وأوضح مبارك، أن لاعبي الشارقة تجاوبوا سريعاً مع فكر المدرب كوزمين منذ توليه المهمة قبل شهرين، مشيراً إلى تطبيق فكرة المدرب بهذه السرعة اختصر الكثير من الوقت وهذا يحسب للاعبين وللمدرب معاً.

وكشف الحارس عادل الحوسني، الذي نجح في قيادة فريقه للتأهل بفضل تألقه في ركلات الترجيح بصده ركلة أحمد نور الله فيما صد القائم ركلة ثانية ليوسف جابر، عن توفيقه في قراءة الطريقة التي يسدد بها نور الله بعد ملاحظته له في ركلة الجزاء التي أهدرها أثناء المباراة، وقال إنه توقع الزاوية التي سددها فيها نور الله الركلة الترجيحية، مشيراً إلى أن إهدار الركلات لا يقلل من أي لاعب وهذه طبيعة كرة القدم.

التزام

وأوضح اللاعب ماجد راشد من جهته أنه وزملاءه كانوا حريصين على تطبيق ما يطلبه المدرب كوزمين، وكان لهذا الالتزام من جانب اللاعبين أثره في الظهور الجيد للفريق في المباراة، وقال ماجد إن الشارقة في تطور واضح وسوف يصل المثالي قريباً ولديهم العزيمة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولات الحالية.

واتفق معه زميله خالد باوزير في أن بصمة المدرب كوزمين أصبحت واضحة في الفريق وتوقع باوزير منافسة قوية في دوري أدنوك للمحترفين رغم الفارق بين المتصدر العين وبقية المنافسين، مشيراً إلى أن الدوري مشواره طويل والشارقة في قلب المنافسة وسيكون تأهله لمربع الكبار في كأس صاحب السمو رئيس الدولة دافعاً إضافياً للاستمرار بذات المستوى في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين.

خسارة ومكسب

وأكد قائد فريق شباب الأهلي وحارسه ماجد ناصر، أن فريقه بقدر ما خسر التأهل، إلا أنه كسب الروح وكسب لاعبين شباباً للمستقبل القريب وكسب ثقة جمهوره الذي ساند بقوة، مشيراً إلى أن فريقه استحوذ على فترات مهمة من المباراة ونجح في الحد من خطورة منافسه الذي لم تتهيأ له غير فرصتين خلال أكثر من 120 دقيقة رغم الغيابات الكثيرة لعدد من اللاعبين الأساسيين، وقال إن فترة التوقف المقبلة تحتاج إلى كثير من التركيز، خصوصاً وأن النادي لم يقصر في شيء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز