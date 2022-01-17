السماوي يُحكم العقدة وكلباء خارج الكأس

المصدر: كلباء - محمد فضل

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لم يحسن خورخي داسيلفا مدرب كلباء، الاستفادة من درس هزيمة مباراة الدوري أمام بني ياس بالثلاثة، ليعود ويخسر في أقل من 6 أيام مجدداً أمام الفريق نفسه، الذي أذاقه الهزيمة وهذه المرة بثنائية ليطيح به خارج مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويؤكد لاعبو بني ياس علو كعبهم مواصلين الصحوة الأخيرة والتي حققوا فيها ثلاثة انتصارات متتالية منها اثنان على كلباء في الدوري والكأس وآخر على شباب الأهلي في الدوري، ليحكم رجال المدرب الروماني دانيال ايسيلا عقدتهم وسط النمور.

ويبدو أن فريق كلباء الذي كان لاعبوه بأكملهم خارج الفورمة، تأثر الفريق كثيراً برحيل لاعبه المعار من الشارقة عثمان كمارا، والذي كان بمثابة الكارت الرابح والمنقذ للنمور، حيث كان الفريق يحتاج إليه في مثل هذه المباريات لكن اللاعب عاد من حيث أتى بعد إعارة قصيرة لم تستمر سوى 3 أشهر فقط أبلى فيها بلاءً حسناً مع كلباء، وإذا كان كمارا تألق في فترة وجيزة إلا أن أداء زميله بينال ملابا المتوهج خلال الموسمين الماضيين مع كلباء بدأ في التراجع كثيراً ولم يعد النمر التوغولي ملابا بذات القوة والحماس اللذين كانا عليهما في المباريات الماضية.

وعلى الجهاز الفني لكلباء مراجعة الحسابات سريعاً وذلك خلال فترة التوقف الحالية إلى جانب تدعيم الصفوف بصفقات جديدة، خصوصاً على مستوى الأجانب بعد تراجع أدائهم الواضح خلال مباريات الدور الأول من الدوري وضمن مسابقة الكأس.

أهازيج

في المقابل، كان نجوم بني ياس في الموعد وعند حسن ظن جماهيرهم والتي على الرغم من قلتها، إلا أن أصواتها وأهازيجها كانت طاغية في المدرجات لتحتفل مع اللاعبين عقب نهاية المباراة التي نال فيها الأرجنتيني نيكولاس خمينيز جائزة أفضل لاعب في المباراة لمساهمته الواضحة في تحقيق فريقه لنتيجة الفوز والصعود بتسجيله لأجمل أهداف ربع نهائي الكأس من الكرة الثابتة التي خدع بها حائط وحارس كلباء جمال عبد الله.

بدوره قال الروماني دانيال ايسيلا مدرب بني ياس: حققنا الهدف بالوصول لنصف النهائي وسيطرنا على المباراة أمام كلباء، علينا طي هذه الصفحة والتفكير في قادم المباريات وأتمنى أن يواصل الفريق على ذات المنوال في نصف النهائي أمام العنابي وأتوقع مباراة صعبة.

في حين، أبدى خورخي داسيلفا مدرب كلباء تحسره لفقدان فريقه فرصة التأهل للمربع الذهبي والاستمرار في الكأس، وقال: كان لدينا حماس كبير بالتأهل لنصف النهائي لكن وقوع اللاعبين في بعض الأخطاء كلفنا الخسارة وأعتقد بأن النتيجة كانت عادلة لبني ياس وهم يستحقون التأهل.

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