27 لاعباً في قائمة الأبيض استعداداً لمباراتي سوريا وإيران بتصفيات المونديال

المصدر: وام

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أعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة المنتخب التي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني، استعداداً لمباراتي سوريا وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يواجه سوريا يوم 27 يناير الجاري بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، ويواجه إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير المقبل.

وتضم القائمة النهائية للأبيض 27 لاعباً هم: علي خصيف، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وفهد الظنحاني، وبندر الأحبابي، ومحمد العطاس، ووليد عباس، ومحمود خميس، وعبدالعزيز هيكل، وشاهين عبدالرحمن، وخليفة الحمادي، وسالم سلطان، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وماجد راشد، وماجد حسن، ويحيى نادر، وطحنون الزعابي، وكايو كانيدو، وحارب عبدالله، وخليل الحمادي، ومحمد جمعة عيد، وزايد العامري، وسهيل النوبي، وعلي صالح، وسبيستيان تيجالي.

ويبدأ منتخبنا تجمعه غداً في دبي ويؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل.

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