«النواخذة» بطل «شتاء الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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حسم فريق دبا الفجيرة «النواخذة»، لقب بطل الشتاء لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، محافظاً على قمة دوري «الهواة» مع ختام الدور الأول، محققاً 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن العربي، الوصيف، برصيد 37 نقطة، وحقق «النواخذة» فوزاً كبيراً على حتا بنتيجة 3 - 0، وسجل الثلاثية كل من فرانسسكو سوزا، هدفين، وراشد محمد، فيما تغلب العربي على الفجيرة 2 - 1، وأحرز هدفيه الكساندر ولوان مارتينيز، وللخاسر جمعة طارق.

وفي المباريات الأخرى، تعادل الحمرية مع البطائح، ومصفوت مع سيتي 1 - 1، وفاز دبا الحصن على الذيد 2 - 0، وتغلب مسافي على الجزيرة الحمراء، والتعاون على الرمس 2 - 1.

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