4 فرق إماراتية في قرعة أبطال آسيا اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تُجرى ظهر اليوم في كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، بـمـشـاركـة 40 نادياً على مستوى القارة، ويشارك من أنديتنا الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة فيما يشارك بني ياس والشارقة من خلال «الملحق».

وسيتم توزيع الأندية على 10 مجموعات، إذ تم حسم مشاركة 33 نادياً، ينضم إليها 7 أندية من الأدوار التمهيدية، وكانت البطولة شهدت العام الماضي رفع عدد المشاركين، وباتت منطقتا غربي آسيا وشرقي آسيا تضمان خمس مجموعات لكل منهما، وتشتمل كل مجموعة على 4 أندية، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني من كل منطقة، وتم تقسيم أندية كل منطقة على أربعة مستويات، ويضم كل مستوى خمسة أندية، وجاء نادي الهلال السعودي في المستوى الأول لمنطقة الغرب.

وتشهد البطولة المشاركة الأولى لأربعة أندية، وهي مومباي سيتي الهندي، والفيصلي السعودي، وآهال من تركمانستان، «غرب آسيا»، وملبورن سيتي الأسترالي «الشرق»، ويشارك من الإمارات الجزيرة ،بطل الدوري، وشباب الأهلي ،بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وثالث الدوري، وبني ياس والشارقة ،وصيف ورابع الدوري.

أدوار

وكان الاتحاد الآسيوي قرر إقامة الأدوار التمهيدية لمنطقة الغرب 15 مارس ،و 5 و 20 أبريل، ويــنـطلق دور المجموعات بـنـظـام الـتـجـمـع، من دوري «ذهــاب وإيـاب» من 10 إلى 26 مايو لمنطقة الغرب ويـــقــام دور الـ16 مـــن 29 إلى 31 أغسطس، وربع النهائي من 12 إلى 14 سبتمبر، وقبل النهائي من 11 إلى 12 أكتوبر، والنهائي 29 أكتوبر.

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