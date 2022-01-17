بني ياس والشارقة يكملان المربع الذهبي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، كلباء – محمد فضل

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أكمل فريقا بني ياس والشارقة، أمس، المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «السماوي» على كلباء 2 - 0، وأحرز الهدفين، المدافع ساشا افيكوفيتش، نيكولاس خمينيز في الدقيقتين 58، 68، وتغلب الشارقة على ضيفه شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2 في مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي، وأهدر شباب الأهلي ركلة جزاء في الوقت الأصلي للمباراة عبر أحمد نور الله.

وفي ركلات الترجيح سجل للشارقة شوكوروف، خالد باوزير، برنارد، ميلوني، ولشباب الأهلي عزيز جانييف، محمد جمعة، وتصدي ماجد ناصر لتسديدة كايو لوكاس، وعادل الحوسني لتسديدة أحمد نور الله، فيما تصدت العارضة لكرة يوسف جابر «شباب الأهلي».

أقيمت المباراة في أجواء ماطرة، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء الشوط الأول حذراً من الفريقين وشهدت الدقيقة 60 إعلان الحكم حمد يوسف عن ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي لعرقلة حارب عبد الله داخل المنطقة ولكن أحمد نور الله، أهدرها، وكاد الشارقة أن يفتتح التسجيل قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من فرصة بين لوان بيريرا ولكن الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل السلبي، وبهذه النتائج يلعب في المربع الذهبي الشارقة مع الوصل، وبني ياس مع الوحدة.

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