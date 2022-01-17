كوزمين: غيابات الشارقة 21 لاعباً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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قال الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة رداً على سؤال حول تصريحات المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي، التي أشار فيها لغياب 11 لاعباً من تشكيلة الفريق في المباراة: «لدينا غياب 21 لاعباً، وصعب الرد على السؤال فيما يخص غيابات شباب الأهلي، وكل ما أعرفه أن عمر عبدالرحمن مصاب، ولكن بقية اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وهم لاعبون مميزون يحتاجون زرع مزيد من الثقة».

ووصف كوزمين المباراة التي فاز فيها فريقه بركلات الترجيح 4-2 وتأهل للدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بغير الممتعة، مضيفاً: «المباراة لم تكن ممتعة، شوط أول متواضع بالنسبة لنا، والفريقان لم يخاطرا، وعموماً استحوذنا أكثر على الكرة، وفرصنا كانت أكثر، وأشكر لاعبي فريقي على الجرأة في تسديد ركلات الترجيح والعزيمة والجهد الذي بذلوه طوال المباراة».

وأضاف: «لم نفكر في التعادل، الشوط الأول كان فيه توتر، ووجهت اللاعبين بين الشوطين بضرورة التحكم في الكرة، وكان الأداء أفضل في الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي.. شباب الأهلي يمتاز بخبرات عالية في خط الدفاع، وبالذات بعد دخول يوسف جابر، كما أن ماجد ناصر قدم مباراة جيدة، وبعد الأشواط الإضافية قلت للحارس عادل الحوسني إن ماجد ناصر قدم مباراة جيدة، ومطلوب منك الرد بنفس الطريقة في ركلات الترجيح، وقد كان، وفي ركلات الترجيح من يهدر أول هو الذي يفوز كما قال لي ماجد سرور، وفي النهاية كنا نستحق التأهل حسب مجريات المباراة».

وختم كوزمين حديثه بتقديم الشكر لجمهور الشارقة قائلاً: «أشكر الجمهور على حضوره القوي، وأتمنى حضورهم أكثر وأكثر في جميع المباريات حتى يستمتع الجميع، والكرة الإماراتية بحاجة لجذب مزيد من الجماهير».

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