قائمة «الأبيض» لمواجهتي سوريا وإيران اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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تعتمد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني صباح اليوم استعداداً لمباراتي سوريا وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يواجه الأبيض سوريا 27 الجاري باستاد آل مكتوم بنادي النصر، فيما يواجه إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير.

ومن المنتظر أن تضم القائمة النهائية ما بين 26 إلى 28 لاعباً بعد الاستقرار على أداء ومستوى اللاعبين في مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويبدأ «الأبيض» تجمعه في أحد فنادق دبي غداً على أن يؤدي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بنادي الوصل حتى موعد مباراة سوريا، ويغادر بعدها متوجها إلى العاصمة طهران لمواجهة إيران في الأول من فبراير المقبل.

وكان المدير الفني فان مارفيك، سبق وأعلن عن قائمة موسعة ضمت 32 لاعباً .

وصول

من جهة أخرى، تصل بعثة منتخب سوريا إلى دبي يوم الجمعة المقبل، استعداداً لمواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، فيما استدعى الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، ملهم بابولي، المحترف بالدوري الكندي،، ويصل الأحد المقبل، وكان «فيفا» منح الضوء الأخضر للاتحاد السوري، لمشاركة بابولي الذي يحمل الجنسية الكندية إضافة للسورية، والتي حصل عليها قبل سنوات حين احترف بالاتحاد الحلبي.

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