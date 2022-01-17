مهدي علي: صمدنا رغم غياب 11 لاعباً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

امتدح مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي المستوى الذي قدمه لاعبو الفريق رغم الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الخسارة بركلات الترجيح 2-4 من الشارقة، وقال إن فريقه صمد وظهر بشخصية قوية في المباراة رغم غياب 11 لاعباً.

وبدأ مهدي حديثه بتقديم التهنئة للشارقة قائلاً: «أهنئ الشارقة على الفوز والتأهل بركلات الترجيح وأشكر لاعبي فريقي على ما قدموه رغم الظروف الصعبة في غياب 11 لاعباً، خرجنا من بطولة ثانية بركلات الترجيح ومثل هذه المباريات تحسم بفرص محدودة وتهيأت لنا فرصة الفوز ولكن أهدرناها من ركلة جزاء قبل أن نخسر بعد ذلك في ركلات الترجيح».

وأضاف مهدي علي: «حاولنا التغلب على الظروف ونحن نلعب بأجنبي واحد مقابل 6 أجانب يلعبون مع المنافس، من بينهم المقيمون ولعبنا بدون مهاجم صريح، ورغم ذلك كنا قريبين من خطف هدف، الحظ لم يكن معنا في ركلات الترجيح، وبشكل عام أشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأوضح مهدي ظروف الغيابات للاعبين الـ 11 قائلاً: «ظروف مختلفة أدت للغيابات ما بين عدم تسجيل لاعبين وإصابات، والمجموعة الموجودة لم تقصر، وبينهم لاعبون شباب ظهروا بمستوى جيد، والعمل في الرياضة مقسم بين الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، ومطلوب من الكل القيام بدوره، ولا ألوم أي لاعب لأن النقص كان كبيراً في غياب 11 لاعباً، ورغم ذلك ظهر الفرق بشخصية قوية».

وأضاف: «الحلول معروفة وهي تسجيل لاعبين وعودة اللاعبين المصابين للجاهزية في أقرب وقت، وأمامنا فترة 3 أسابيع مقبلة».

وانتقد مهدي علي في ختام حديثه طريقة توزيع الجمهور قائلاً: «هذا الموسم تم تغيير نظام الكأس بهدف تكافؤ الفرص، والقرعة خدمت الشارقة في اللعب على ملعبه، ولكن كان المطلوب التساوي في توزيع نسبة الجمهور بين الفريقين داخل الاستاد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز