الوصل يعلن رسمياً إصابة ليما بقطع في وتر أكيليس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن نادي الوصل رسمياً، عبر حسابه على "تويتر"، عن إصابة فابيو دي ليما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في وتر أكيليس، واحتياجه إلى جراحة لعلاج الإصابة.

وأكد الوصل، أن مدة غياب اللاعب للعلاج سوف تتحدد عقب إجراءه للعملية الجراحية لعلاج الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوصل والعين أمس، في مباراتهما ضمن الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بدون أي احتكاك مع أي لاعب عيناوي.

والجدير بالذكر، أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر للعلاج، بعد إجراءه جراحة لعلاج قطع وتر أكيليس، وبشكل عام تعني إصابة اللاعب، نهاية موسمه مع الوصل.

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