الشارقة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم- تصوير - غلام كاركر

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ضرب الشارقة موعداً مع الوصل في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي في ختام مباريات الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي، وأهدر شباب الأهلي ركلة جزاء في الوقت الأصلي للمباراة عبر أحمد نور الله.

بدأت ركلات الترجيح بتصدي ماجد ناصر للركلة الأولى للشارقة ونفذها كايو لوكاس، فيما نجح عزيز جانييف في التقدم لشباب الأهلي وسجل الشارقة من الركلة الثانية عبر شوكوروف فيما صد عادل الحوسني الركلة الثانية لشباب الأهلي ونفذها نور الله، وتقدم الشارقة من الركلة الثالثة التي نفذها خالد باوزير، فيما صد القائم ركلة شباب الأهلي الثالثة وسددها يوسف جابر ونجح برنارد في التسجيل من الركلة الرابعة للشارقة، فيما سجل محمد جمعة بيليه لشباب الأهلي وجاء الحسم في الركلة الخامسة للشارقة التي سجل منها ميلوني لتنتهي المباراة لصالح الشارقة 4-2.

وبالعودة للمباراة التي أقيمت في أجواء ماطرة ووسط حضور جماهيري كبير، جاء الشوط الأول حذراً من الفريقين رغم البداية المثيرة عندما كاد الشارقة أن يفتتح التسجيل من أول دقيقة من هجمة للثنائي البرازيلي كايو لوكاس ولوان بيريرا، حيث انحصر معظم اللعب بعد ذلك في وسط الملعب وأكثر الفريقان من التحضير والتحفظ الدفاعي، مما انعكس على ندرة الهجمات للفريقين وإن كانت محاولات الشارقة هي الأخطر عبر كايو لوكاس فيما انحصرت محاولات شباب الأهلي في نور الله ويحيى الغساني ونجح حارسا الفريقين عادل الحوسني وماجد ناصر في التصدي لهذه الهجمات على قلتها حتى انتهى الشوط الأول كما بدأ بلا أهداف.

ولم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني عن سابقه، إلى أن جاءت الدقيقة 60 ليعلن فيها الحكم حمد علي يوسف عن ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي نتيجة عرقلة حارب عبد الله داخل الصندوق ولكن أحمد نور الله، أهدرها بعد أن ارتدت تسديدته من القائم الأيمن ونجح دفاع الشارقة في إبعاد الكرة بعد ذلك من أمام لاعبي شباب الأهلي، ورد بعدها الشارقة بفرصة مواتية للتسجيل، أنقذها نور الله إلى ركنية، ثم فرصة أخرى للشارقة من تسديدة برنارد أنقذها بصعوبة ماجد ناصر وكاد الشارقة أن يفتتح التسجيل قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من فرصة بين لوان بيريرا الذي سقط داخل الصندوق وبرنارد الذي سدد جوار القائم الأيمن للحارس ماجد ناصر واستمرت النتيجة بلا أهداف حتى انتهاء الوقت الرسمي للمباراة التي امتدت للوقت الإضافي وفيه كان الشارقة هو الأقرب للتسجيل ونجح الحارس ماجد ناصر في صد أقوى تسديدة من كايو لوكاس في مقص المرمى قبل انتهاء الشوط الإضافي الأول وعاد ماجد ناصر ليصد تسديدة أخرى في الإضافي الثاني لعبها ميلوني في سقف المرمى ليستمر التعادل بلا أهداف حتى نهاية الوقت الإضافي.

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