أوليفيرا يخطف قلوب الوصلاوية من أول لمسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خطف البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا مهاجم الوصل الجديد، الأضواء أمام العين، بعدما سجل هدفين لـ «الإمبراطور» في ظهوره الأول، ليخطف قلوب الوصلاوية من أول لمسة، ويقود فريقه للفوز 2-1، والتأهل إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي الجائزة التي أهداها إلى عائلته.

وأكد أوليفيرا، أن كل تركيزه يكون على تسجيل الأهداف للفرق التي يلعب لها، وأن هذا سيكون هدفه خلال تجربته الحالية مع الوصل، وقال: أنا سعيد جداً، بما قدمته أمام العين، وبصمة مدرب الوصل أودير هيلمان، كانت واضحة أول من أمس، وعلينا اللعب بنفس القوة والتركيز في المباريات المقبلة.

وأضاف: قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، ورغم تأخرنا بهدف، إلا إننا استطعنا التركيز في الشوط الثاني بقوة، وحققنا الفوز، وأنا استمتعت كثيراً بأجواء استاد زعبيل، لأنني قادم من فريق برازيلي جماهيري، والوجود الجماهيري الكبير يحفزني على اللعب، وتقديم أفضل ما لدي، وهو ما حدث أول من أمس، وأشكر المدرب والجماهير.

وأعرب أوليفيرا، عن حزنه للإصابة التي تعرض لها زميله فابيو دي ليما في الكاحل، وقال: أنا حزين لإصابة ليما، والتي منعته من النزول إلى أرض الملعب للاحتفال معنا بالفوز، والتأهل إلى الدور قبل النهائي، وكنت أتمنى مشاركته فرحة التأهل، وأدعو الله أن يشفى ويعود سريعاً إلى الملاعب.

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