بني ياس يتخطى كلباء ويضرب موعداً مع الوحدة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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ضرب بني ياس موعداً مع الوحدة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة وذلك اثر فوزه الصريح خارج القواعد على كلباء بنتيجة 2-0 ليكرر السماوي فوزه على كلباء بعد ان فاز عليه قبل أسبوع 3-1 ضمن مسابقة دوري ادنوك للمحترفين، واحرز ثنائية بني ياس خلال مباراة اليوم كل من المدافع ساشا افيكوفيتش من ضربة رأس، وزميله نيكولاس خمينيز "ضربة ثابتة" في الدقيقتين 58 ، 68.

ووضحت الرغبة الجامحة للسماوي لحسم النزال منذ البداية من خلال اتباع أسلوب اللعب الضاغط وفتح الملعب عن طريق الأطراف، ويجرب العائد من الإصابة في صفوف السماوي سهيل النوبي حظه من تسديدة لم يكتب لها النجاح ودانت السيطرة طوال 25 دقيقة للضيوف دون اهتزاز الشباك وفي المقابل اعتمد كلباء في هذا الشوط على المرتدات التي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى حارس بني ياس فهد الظنحاني ، لينتهي الشوط الأولى على وقع التعادل السلبي .

ومع انطلاقة شوط المدربين وجد مدافع بني ياس فواز عوانه نفسه في وضعية مريحة داخل منطقة جزاء كلباء لكنه لعب الكرة بطريقة غريبة فوق المرمى في الدقيقة 47 ، وتشهد الدقيقة 58 تسجيل بني ياس لهدفه الأول عبر المدافع ساشا الذي تطاول لاحد العرضيات مودعاً الكرة يمين حارس كلباء جمال عبد الله ، بعد الهدف واصل السماوي بسط إيقاعه على مجريات المباراة بغية تسجيل هدف ثانِ يطمئن به جماهير الفريق وتحقق له ذلك عبر الكرة الثابتة التي لعبها نيكولاس خمينيز بطريقة رائعة عانقت شباك النمور هدف ثان في الدقيقة 68 ، واجرى مدرب كلباء خورخي داسيلفا عدة تبديلات من اجل تغيير النتيجة التي انتهت بفوز بني ياس بثنائية بيضاء .

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