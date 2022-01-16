«ريمونتادا».. «الإمبراطور» و«العنابي» إلى مربّع الذهب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق-دبي - إيهاب زهدي

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بـ «ريمونتادا».. نجح فريقا الوصل والوحدة، أمس، في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وقلب «الإمبراطور» الطاولة على ضيفه العين، وحوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2 - 1 بمباراة الفريقين بدور الثمانية باستاد زعبيل. تقدم «الزعيم» في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR»، فيما تمكن الوصل من تسجيل هدفيه عن طريق محترفه الأجنبي الجديد، جيلبيرتو أوليفيرا في الدقيقتين 60 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت الأفضلية والاستحواذ في الشوط الأول للعين، ونظم أكثر من هجمة خطرة، واعتمد الوصل على الهجمات المرتدة، لكنه سيطر على مقاليد الشوط الثاني محققاً فوزاً غالياً.

وفي استاد مدينة زايد الرياضية، تغلب الوحدة على الجزيرة في 4 دقائق، محولاً تأخره في الشوط الأول بهدف سجله البرازيلي جواو فيكتور للجزيرة في الدقيقة 32 إلى فوز 2 - 1، وجاء هدفا الوحدة في الدقيقتين 85 و89، عن طريق السوري عمر خربين، والبرتغالي أدريان سيلفا، الذي أحرز أول أهدافه مع «العنابي»، وشهدت المباراة تألق علي خصيف حارس الجزيرة وتصديه لركلة جزاء سددها عمر خريبين في الدقيقة 54.

وجاء ديربي العاصمة على قدر التوقعات، وقدم الجزيرة والوحدة أداءً ممتعاً، وحفلت المباراة بالعديد من الفرص والتقلبات والبطاقات الصفراء منذ صافرة البداية وحتى نهاية اللقاء. وكاد الوحدة يتقدم مبكراً بعد 30 ثانية بعدما وصلت الكرة إلى عمر خريبين المنفرد بالمرمى، لكن الحارس علي خصيف أنقذ الموقف، وعاد خريبين ليهدد مرمى الجزيرة مرة أخرى بتسديدتين في الدقيقتين 20 و30، الأولى ارتطمت بالعارضة، والثانية مرت بجوار القائم، ونجح الجزيرة في التماسك والعودة إلى المباراة وتسجيل الهدف الأول عن طريق جواو فيكتور، مستغلاً المساحات الخالية في دفاع «العنابي»، لينفرد بالمرمى فيما تسيد الوحدة الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، وسط استبسال دفاع الجزيرة، الذي تراجع في محاولة للحفاظ على النتيجة.

واصل خريبين إهدار الفرص مضيعاً فرصة هدف محقق والمرمى خالٍ تماماً بعد أن وصلته الكرة من فابيو مارتينز داخل المنطقة، لكنه أطاح بها بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 65.

وترجم الوحدة أفضليته بهدف التعادل عن طريق خريبين الذي سجل من متابعة لعرضية جواو بيدرو في الدقيقة 85، قبل أن يخطف البرتغالي أدريان سيلفا هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة في سيناريو درامي.

ويلعب الوصل في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء الشارقة وشباب الأهلي، والجزيرة مع الفائز من مباراة اتحاد كلباء وبني ياس.

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