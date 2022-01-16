«نجم الشتاء» يغازل النواخذة والعربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يصل قطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم، إلى المحطة 15، ختام الدور الأول، وتشهد الملاعب إقامة 7 مباريات في الخامسة عصراً، لتحديد الترتيب النهائي لهذه المرحلة، والكشف عن بطل ونجم «شتاء الهواة»، وسيكون التركيز على ملاعب الفجيرة تحديداً لحسم اللقب، ويدافع دبا الفجيرة المتصدر «36 نقطة»، عن حظوظه، عندما يستقبل ضيفه حتا، فيما يحل العربي الوصيف «34 نقطة»، ضيفاً على الفجيرة «20 نقطة»، ولا تقل مواجهة ديربي الشارقة بين الحمرية الثالث «29 نقطة»، والبطائح الرابع «26 نقطة»، أهمية عن مواجهات الصدارة، فيما يستقبل الذيد جاره دبا الحصن، في ديربي خاص، وتشهد رأس الخيمة «ديربيين»، ويلعب مسافي مع الجزيرة الحمراء، والتعاون مع الرمس، بينما يواجه سيتي ضيفه مصفوت.

ويدخل «النواخذة» مباراة حتا، بشعار الفوز فقط، لضمان البقاء في القمة، وتحقيق لقب بطل الشتاء الشرفي، واستعادت إدارة النادي، جهود أحمد إبراهيم، على سبيل الإعارة، قادماً من العروبة، ويأمل حتا العودة بالثلاث نقاط، للاحتفاظ بفرص اللحاق بركب المقدمة، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وبالنسبة إلى العربي، فإنه يسعى للفوز على الفجيرة، وانتظار «هدية الإعصار»، بالفوز على دبا، وكان العربي تعرض لأول هزيمة بالدوري، على يد دبا في جولة سابقة، ودعم العربي صفوفه مؤخراً بأكثر من لاعب، منهم شهاب لشكري من الوصل، وسالم الشهياري من العروبة.

وتعد مواجهة الحمرية والبطائح صعبة، من واقع المستوى المتقارب بين الفريقين، واحتلالهما المركزين الثالث والرابع، ولا يفصلهما عن أندية الصدارة سوى بضعة نقاط، ويدخل الحمرية المواجهة بمعنويات الفوز على حتا، فضلاً عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين، ويأمل البطائح العودة بالنقاط الثلاث، رغم صعوبة المهمة.

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