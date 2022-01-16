الشارقة وشباب الأهلي.. لقاء الأرقام القياسية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

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يشهد استاد الشارقة في الثامنة من مساء اليوم، مواجهة من نوع خاص بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتستمد المباراة خصوصيتها من كونها تجمع بين صاحبي الأرقام القياسية في الفوز بالكأس الغالية، فالضيف شباب الأهلي حقق اللقب 10 مرات كان آخرها الموسم الماضي متقدماً على مضيفه الشارقة بفارق لقبين، كما يضفي وجود الروماني كوزمين بُعداً آخر من الإثارة، لا سيما وهي المواجهة الأولى له أمام فريقه السابق كمدرب للشارقة، وزاد التفاؤل في صفوف الشارقة بـ «كوزمين» بعد الفوز الغالي الذي حققه الشارقة على العين الأسبوع الماضي في دوري أدنوك للمحترفين في أول مباراة مواجهة لكوزمين أمام فريقه السابق أيضاً العين.



ويتطلع شباب الأهلي بدوره، إلى الاقتراب خطوة من زيادة رصيده من بطولته المفضلة، والتي سبق أن توج بها 10 مرات من قبل، إلى جانب الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، ويدرك الجهاز الفني للفريق مدى صعوبة المواجهة، مع ذكريات قريبة عندما فاز شباب الأهلي على الشارقة 4-3 يوم 18 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتأهل شباب الأهلي إلى دور الثمانية للكأس الغالية، بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على مضيفه الظفرة بهدف دون مقابل، وسجله من ركلة جزاء مدافعه حمدان الكمالي، والذي خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بالعاصمة البريطانية لندن، على يد الدكتور البريطاني آندي وليام، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني شباب الأهلي من غيابات كثيرة مؤثرة في مواجهة الليلة، ومنها غياب أحمد عبد الله جميل، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الغضروف، كما تدور الشكوك حول مدى جاهزية عمر عبد الرحمن (عموري)، والذي تردد تكرار إصابته في العضلة الخلفية، واحتمالية غيابه قرابة الشهر، فيما رحل البرازيلي كارلوس ادواردو، إلى اللعب في صفوف الأهلي السعودي.



مواجهة



وعلق كوزمين على المواجهة الجديدة التي تجمع فريقه بأحد أبرز الفرق التي دربها قائلاً: «الكرة بالنسبة لي حياة وأنا أحب عملي وأعمل بكامل مشاعري وكل المباريات التي أخوضها مع الفريق متساوية سواء أكانت مع العروبة أم شباب الأهلي أم غيرهما ومهمتي هي مساعدة فريقي وتقديم كل ما أستطيع لتسهيل فوزه في المباريات ولا أحسب الأمور بكوني أواجه العين أو شباب الأهلي والتحضيرات لي متساوية رغم وجود لاعبين قد أكون عملت معهم من قبل في أندية سبق لي تدريبها لكني الآن شرجاوي وكل جهدي لخدمة الفريق».



تركيز



وتحدث عن استعدادات فريقه للمباراة قائلاً: «هي مباراة بخروج المغلوب ونواجه فيها فريقاً جيداً جداً، ولديه مجموعة تتميز بالتوازن في أسلوب اللعب، ومثل هذه المباريات تعتبر خاصة وعندما تخوضها أمام منافس قوي فيجب عليك التركيز وبذل الجهد داخل الملعب، واستعداداتنا للمباراة كانت جدية وقوية، ونحن فريق يعتمد على المجموعة وكل لاعب على حدة يؤدي دوره لمصلحة الفريق، وعند الخطأ ندفع جميعاً الثمن، ولهذا دائماً ما أطلب من اللاعبين التواضع ومتابعة التحسن من مباراة لمباراة».

وأوضح كوزمين الموقف العام في فريقه فيما يخص جاهزية اللاعبين، قائلاً: «أعتقد أن جميع اللاعبين متاحين حتى مالانغو الذي عاد للتدريب أخيراً، وننتظر جاهزيته الكاملة للزج به في المباريات، وبالنسبة إلى عثمان كمارا فهو جاهز تماماً».



تأثير



كما عبّر كوزمين عن رؤيته في تأثير المدربين على المباريات، قائلاً: «من وجهة نظري لا أعتقد أن المدرب يستطيع التأثير بصورة كبيرة على النتائج، ودور المدرب هو شرح الخطط للاعبين وتحفيزهم والتركيز على الأمور السلبية والإيجابية، ودائماً أعتقد أن الجهد المبذول يحسب للاعبين في المقام الأول، وفي مثل هذه المباريات هناك أشبه بالخيط الرفيع الذي يحسم النتيجة، وقد يكون خطأً فردياً أو تحكيمياً، وهناك احتمال أن تحسمها مهارة لاعب أو ضربة ثابتة، وأعتقد أن الفريقين متساويان، وفي مثل هذه المباريات التركيز يجب أن يكون بنسبة 200%، ولا مجال للخطأ حتى تستطيع أن تحسم المباراة لصالحك».

وختم كوزمين حديثه موضحاً أهمية التنوع الخططي الذي يخوض به الشارقة مبارياته، وأشار إلى الدقائق الأخيرة من مباراة العين، والتي لعب خلالها بثلاثة متوسطي دفاع للمحافظة على التقدم، وهو ما نفذه اللاعبون بحرفية عالية عطفاً على المباراة السابقة التي خاضها الفريق بالخطة نفسها.



خطط



وشدد قائد فريق الشارقة شاهين عبد الرحمن على ضرورة اللعب بجدية وتركيز حتى يتمكن الفريق من الفوز، كما أكد جاهزيتهم كلاعبين لتحقيق الانتصار وتقديم الأداء نفسه الذي قدمه الفريق في المباريات الأخيرة، وعزا شاهين، قلة الأهداف التي استقبلها الفريق إلى بصمة المدرب الواضحة للجميع، وقال: «المدرب هو صاحب الدور الأبرز في تحسن الأداء الدفاعي للفريق، فنحن الآن نلعب بطريقة يدافع فيها الجميع دون تفضيل لأي لاعب، وهو ما أدى إلى الظهور الجيد لخط ظهر الشارقة».

وعن مدى استيعاب اللاعبين، خصوصاً في خط الدفاع للخطط المختلفة التي يلعب بها كوزمين، قال: «عادة المدرب يضع خططه حسب إمكانيات اللاعبين ومدى قدرتهم على التنفيذ، ونحن من جانبنا كلاعبين أثبتنا له وللجميع مقدرتنا على تنفيذ خططه المتنوعة، خصوصاً في الشق الدفاعي».

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