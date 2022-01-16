كلباء وبني ياس.. طموح المربع الذهبي

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

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يبحث كلباء عن رد الاعتبار أمام ضيفه بني ياس الذي كبده هزيمة في ختام مباريات ذهاب دوري أدنوك للمحترفين قبل أسبوع، ويتجدد سيناريو لقاء الفريقين عند الخامسة عصراليوم ضمن مواجهات دور الثمانية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ولا خيار بغير الفوز لأي من النمور أو السماوي وذلك لإكمال قائمة المربع الذهبي للكأس الغالية.

في حين، يطمح بني ياس للتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الثالث على التوالي بعدما صعد إلى هذا الدور في موسم 2019 - 2020 قبل عدم استكماله وخوض المباراة النهائية، ولعب في الدور ذاته في الموسم الماضي قبل أن يخرج أمام شباب الأهلي.

ويخوض كلباء المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء المدافع محمد سبيل «الموقوف»، في وقت بدأ فيه اللاعبون المصابون في التعافي على رأسهم عمر الخديم وكارتاخينا وبرايم، ورفع الجهاز الفني لكلباء بقيادة المدرب خورخي داسيلفا شعار الفوز على بني ياس اليوم ورد الدين للضيوف بعد هزيمة الفريق في الدوري، وفي لقاء الليلة، يبحث السماوي عن تكرار تفوقه على «النمور» بعدما فاز الأسبوع الماضي 3 - 1 في المواجهة التي جمعتهما في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يدخل بني ياس اللقاء بمعنويات عالية، واستعاد عدداً من لاعبيه الذين غابوا عن المباراة الأخيرة مما يعزز من قوة الفريق خاصة في خط الدفاع الذي شهد معاناة الجهاز الفني مع اختيار التشكيلة الأساسية.

فوز

ووصف داسيلفا مدرب كلباء المباراة المواجهة بالمهمة للاعبين ونلعب بطموح الفوز والتأهل ولرد اعتبار الهزيمة قبل أيام مشيراً إلى أنه لمس جدية وحماساً من قبل لاعبي النمور ولديهم الرغبة في الوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة الأغلى.

وأشار المدرب إلى أنه سيقوم بتجهيز بديل اللاعب الموقوف محمد سبيل في وقت سيقف فيه الجهاز الفني على مدى جاهزية المصابين وإمكانية الزج بهم خلال المواجهة.

بدوره أكد بينال ملابا محترف كلباء جاهزيتهم المطلقة للقاء اليوم على الرغم من ضغط المباريات المتواصل خلال الأيام الماضية، ونوه إلى مسابقة الكأس تعتبر مهمة لهم كلاعبين ونطمح في الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة، وسيكون إنجازاً تاريخياً للنادي إذا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق اليوم وان نهدي جماهيرنا بطاقة التأهل.

طموحات

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن مباريات ربع النهائي ستشهد تحديات كبيرة لكل الفرق، مؤكداً على جاهزية السماوي لمواجهة اليوم أمام اتحاد كلباء، واصفاً المباراة بـ «المختلفة تماماً عن لقاء الدوري، وهي مباراة صعبة للغاية بالنسبة لبني ياس».

وشدد إيسايلا على أن بني ياس يملك طموحات كبيرة في بطولة الكأس وأن كل شيء وارد، فقط مطالبون بالإيمان بقدراتنا وتقديم كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، لافتاً إلى أن اتحاد كلباء فريق قوي ولذلك أتوقع مواجهة مغايرة وصعبة عن مباراة الدوري. وأضاف إن الهدف المبكر الذي أحرزه الفريق في المواجهة السابقة سهل من مهمته، ولكن هذا الأمر قد لا يتكرر اليوم، لذلك يتوجب علينا التركيز وتقديم كل ما لدينا.

وأشار إلى أنه يسعى لظهور الفريق بالمستوى المعهود الذي قدمه في المباريات الأخيرة وعكس وجه بني ياس وصيف الدوري الموسم الماضي، مشدداً على رغبته بظهور هوية بني ياس الحقيقية لضمان العبور للدور المقبل.

وأوضح أن الفريق عانى لاختيار قائمة اللاعبين في المباراة الماضية بسبب الغيابات ولكن الجميع أظهر مسؤولية كبيرة، وفي مباراة اليوم لدينا بعض الغيابات لأسباب مختلفة ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين.

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