الوحدة يقلب الطاولة على الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قلب الوحدة الطاولة على الجزيرة وحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بإستاد مدينة زايد الرياضية في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ليتأهل العنابي إلى المربع الذهبي وينتظر الفائز من مواجهة اتحاد كلباء وبني ياس غداً.

وجاء ديربي العاصمة أبوظبي على قدر التوقعات بعدما قدم الفريقان أداء ممتعاً، وحفلت المباراة بالعديد من الفرص والتقلبات والبطاقات الصفراء منذ صافرة البداية وحتى نهاية اللقاء.

تقدم الجزيرة أولاً في الدقيقة 32 عن طريق البرازيلي جواو فيكتور، ونجح الوحدة في العودة في الشوط الثاني بـ "ريمونتادا درامية" في أربع دقائق بعد أن أدرك عمر خريبين التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يخطف البرتغالي أدريان سيلفا هدف الفوز في الدقيقة 89.

ورغم البداية الهجومية القوية من جانب الوحدة الذي كاد أن يتقدم مبكراً بعد 30 ثانية بعدما وصلت الكرة إلى عمر خريبين المنفرد بالمرمى ولكن الحارس علي خصيف تصدى لها بنجاح، وعاد خريبين ليهدد مرمى الجزيرة مرة أخرى بتسديدتين في الدقيقتين 20 و30، الأولى ارتطمت بالعارضة، والثانية مرت بجوار القائم بقليل، إلا أن الجزيرة نجح في التماسك والعودة إلى المباراة وتسجيل الهدف الأول عن طريق جواو فيكتور مستغلاً المساحات الخالية في دفاع العنابي، لينفرد بالمرمى ويضعها على يسار الحارس محمد الشامسي.

وتسيد الوحدة الشوط الثاني بالكامل وكثف من هجومه وصنع العديد من الفرص للتسجيل، وسط استبسال من دفاع الجزيرة الذي تراجع للخلف في محاولة للحفاظ على النتيجة.

وتألق علي خصيف حارس الجزيرة في الزود عن مرماه بعدما تصدى لركلة جزاء من عمر خريبين في الدقيقة 54.

وواصل خريبين إهدار الفرص السهلة وأضاع فرصة هدف محقق والمرمى خال تماماً بعد أن وصلته الكرة من فابيو مارتينز داخل المنطقة ولكنه أطاح بها بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 65.

وترجم الوحدة أفضليته بهدف التعادل عن طريق خريبين الذي سجل من متابعة لعرضية جواو بيدرو في الدقيقة 85، قبل أن يخطف البرتغالي أدريان سيلفا هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة في سيناريو درامي، ليتأهل العنابي إلى الدور نصف النهائي لأغلى الكؤوس.

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