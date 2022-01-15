الوصل يقلب الطاولة على العين ويتأهل لقبل نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

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قلب الوصل الطاولة على ضيفه العين مساء اليوم، وحول تأخره إلى هدف في الشوط الأول، إلى فوز 2-1 في الشوط الثاني من مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي، في الدور ربع النهائي، ليخطف بطاقة الوصول إلى قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وبدأ العين بالتسجيل عن طريق لابا كودوجو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتمكن الوصل من تسجيل هدفيه عن طريق محترفه الأجنبي الجديد، جيلبيرتو أوليفيرا في الدقيقتين 60 والأولى من الوقت بدل الضائع.

ومالت الأفضلية والاستحواذ للعين في الشوط الأول، ونظم أكثر من هجمة خطرة على مرمى أصحاب الأرض، والذين حاولوا اللعب على هجمات مرتدة، لكنها افتقدت التركيز والكثافة العددية المطلوبة.

وكان جوناتاس لاعب العين، مصدر إزعاج دائم للوصل، وأضاع فرصة للتسجيل في الدقيقة 11، عندما تهيأت أمامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وكلنه سددها عالية بغرابة شديدة.

وتسبب جوناتاس، بركلة جزاء للعين، عندما اخترق من الجانب الأيمن، وحاول تمرير الكرة التي لمست يد يوسف المهيري مدافع الوصل، واعتمد الحكم صحة الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها لابا كودوجو، معلناً تقدم العين بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وظهر الوصل بمستوى مغاير تماماً في الشوط الثاني، وأدرك التعادل في الدقيقة 60، عن طريق محترفه الأجنبي الجديد جيلبيرتو أوليفيرا، في ظهوره الأول مع "الإمبراطور"، مستفيداً من هجمة منظمة للوصل، ودربكة لمدافعي العين.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى الوصل، لتسديدة جوناتاس، وأكمل أدريلسون مدافع "الفهود" إنهاء خطورة الكرة التي مرت عرضية بمحاذاة خط مرمى الوصل، واقتنص اوليفيرا، هدفه الشخصي الثاني والفوز للوصل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تعامل مهاري من تمريرة سالم العزيزي الساقطة خلف مدافعي العين.

وينتظر الوصل في الدور قبل النهائي، الفائز من لقاء الشارقة وشباب الأهلي مساء غدٍ الأحد، في ختام مباريات الدور قبل النهائي للكأس الغالية.

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