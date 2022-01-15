اختيارالأطقم التحكيمية لمباريات اليوم الثاني من ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات اليوم الثاني من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي ستقام غدا.. حيث يلتقي اتحاد كلباء مع بني ياس، والشارقة مع شباب الأهلي.

ويدير الحكم أحمد سالم خلفان "حكم ساحة" اللقاء الأول لليوم الثاني الذي يجمع إتحاد كلباء وبني ياس على استاد اتحاد كلباء، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف " مساعد أول"، وياسر سبيل المرشدي "مساعد ثان"، ويوسف الجسمي "حكم رابع" ، وأحمد النقبي "حكم فيديو، وسبت عبيد "حكم فيديو مساعد"، بالإضافة إلى "صالح المرزوقي "مقيم حكام".

فيما يدير اللقاء الثاني الذي يجمع الشارقة وشباب الأهلي على استاد نادي الشارقة، الحكم حمد علي يوسف "حكم ساحة"،ويعاونه كل من حسن المهري "مساعد أول" وجاسم عبد الله "مساعد ثان" ومحمد الهرمودي " حكم رابع"، وعيسى خليفة "حكم فيديو" وعلي راشد النعيمي "حكم فيديومساعد"، بالإضافة إلى حسين عبد الرحيم "مقيم حكام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز