الوصل والعين.. طموحات مشروعة في مشوار الكأس الغالية

المصدر: العين - طلحة عبد الله دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي في الخامسة و5 دقائق مساء اليوم، فريقا الوصل والعين باستاد زعبيل ضمن مباريات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويملك كل منهما الطموح المشروع في الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة نحو منصة التتويج.

وتعتبر المباراة، كتاباً مفتوحاً بين الفريقين اللذين سبق وتواجهها ثلاث مرات بالموسم الجاري، وفاز العين في المواجهة الأولى 2 - 0 بالجولة السابعة من الدوري، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل 3 - 3 باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، ثم فاز العين في لقاء الإياب 4 - 3.

ويتطلع العين للوصول إلى نصف نهائي المسابقة الأغلى، والاستمرار منافساً على جميع البطولات هذا الموسم بعد تصدره للدوري بنهاية الدور الأول وبلوغه نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، ورغم خسارته الأخيرة أمام الشارقة بالدوري، إلا أن الأجواء تبدو مثالية داخل الفريق، بعد عودة عدد من اللاعبين المؤثرين الذين غابوا الفترة الماضية بداعي الإصابة، وفي مقدمتهم المدافع المتميز كوامي أوتون، وثنائي متوسط الميدان أحمد برمان، ومحمد عباس، غير أن مشاركتهم ترتبط بمدى جاهزيتهم البدنية، في حين يستمر غياب المغربي سفيان رحيمي، المتواجد مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، بالإضافة إلى خالد البلوشي الذي أجرى جراحة ناجحة أول من أمس وسيغيب نحو ثلاثة أسابيع.

تصحيح

وأوضح البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه عمل خلال الأيام الماضية، على تطوير الجوانب التكتيكية، وتصحيح الأخطاء، وقال: مباريات الكأس، نهائي مبكر، ونركز حالياً على لقاء اليوم، مع العلم أننا كنا نستحق نتائج أفضل في المواجهات الثلاث الماضية أمام العين هذا الموسم، ولكن تفاصيل صغيرة حسمت الأمور لمصلحة المنافس.

وأضاف: «نسعى لتكرار الأداء بالمستويات الجيدة نفسها التي أدينا بها في مبارياتنا الأخيرة، وهدفنا بطاقة التأهل والفريق الذي يرتكب أخطاء أقل في كرة القدم، عادة ما يكسب المباريات».

وأكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب العين، أن فريقه يدخل تحدياً جديداً في بطولة مختلفة، لا مجال فيها للأخطاء والتعويض، مبيناً أن آخر مواجهة للعين في هذه البطولة كانت أمام فريق النصر على ملعبه، حيث نجح العين في تجاوزه إلى المرحلة الحالية.

وشدد ريبروف، على ضرورة التركيز وإغلاق صفحة المباراة الماضية أمام الوصل بعد التأهل على حسابه إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وقال: لاعبو العين يدركون جيداً أن مباراة اليوم لها قواعد مختلفة، وفي حالة التعادل قد تمتد لركلات الجزاء، وهو ما يتطلب التركيز العالي، وتوقع مدرب العين، عودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة، لافتاً إلى أن بعضهم يعاني من إصابة طفيفة، مؤكداً أن تشكيلة الفريق ستضم الجاهزين بنسبة 100%، وقال: الفترة الماضية كانت كافية للاستشفاء والاستعداد الجيد.

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