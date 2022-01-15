الجزيرة والوحدة.. سيناريو جديد في الكأس الغالية الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، أحمد عيسى

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يتجدد لقاء الجزيرة وضيفه الوحدة باستاد مدينة زايد الرياضية عند الثامنة مساء اليوم، وهذه المرة في دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدول لكرة القدم، وذلك بعد أسبوعين من سيناريو لقاء الفريقين في الدوري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي، لترتفع درجات التنافس بحثاً عن الانتصار ومواصلة المشوار في البطولة الغالية، وصولاً إلى نصف النهائي.

ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه أخيراً بكأس السوبر، وختام الدور الأول من الدوري بالانتصار، ما رفع معنويات اللاعبين وطموحاتهم للتأهل إلى نصف النهائي والمضي قدماً نحو أغلى الكؤوس، ويفتقد اليوم جهود محمد برقش، لوكاس بيمنتا، إبراهيم خليل، فيما يتطلع الوحدة إلى مواصلة مشواره الجيد هذا الموسم والإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقدم الفريق مستويات جيدة في الفترة الأخيرة قادته إلى المركز الثاني في الدوري.

وتأهل الوحدة إلى ربع نهائي الكأس بعد تخطي عجمان في دور الـ 16، وهي المرة الأولى التي نجح فيها العنابي في تخطي هذا الدور منذ 3 مواسم.

وتتكرر مواجهة اليوم في ربع النهائي بعدما كانت آخر مواجهة للعنابي في الدور نفسه أمام الجزيرة في موسم 2017-2018 وانتهت لمصلحة الوحدة 3-0، أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم قبل الماضي عندما أطاح الجزيرة بالوحدة من دور الـ 16 بنتيجة 3-2.

ويدخل الوحدة مباراة اليوم وسط غياب 3 عناصر أساسية هم: محمد برغش والمدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا وخليل إبراهيم بداعي الإصابة، فيما يعوّل على القوة الهجومية المتمثلة في عمر خريبين وجواو بيدرو وفابيو مارتينز وإسماعيل مطر، إضافة إلى الوافد الجديد البرتغالي أدريان سيلفا لاعب الوسط الذي قدم مستوى جيداً في ظهوره الأول في المباراة الأخيرة.

معاناة

واعترف مارسيل كايزر مدرب فخر أبوظبي بصعوبة اللقاء، وقال الوحدة من الفرق المتميزة، فيما يعاني فريقنا من الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، حيث لعب 6 مواجهات قوية في فترة قصيرة، وقال: هذا الوضع يؤثر بدنياً على اللاعبين ويمنح الوحدة الأفضلية، لكننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز.

وأكد كايزر أهمية الدعم الجماهيري، وقال: وجود الجماهير في المدرجات يمنح اللاعبين طاقة إيجابية، ونعمل على إرضائهم بتقديم كرة قدم جيدة، ونيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

حافز

وقال الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة إن العنابي يبحث عن التأهل إلى نصف النهائي واستكمال مشواره في البطولة، وليس أمامه خيار سوى الفوز باعتبار المباراة بخروج المغلوب، مشدداً على أنه لا يتوقع مباراة سهلة، خصوصاً وأنها أمام الجزيرة الذي يعد أحد أفضل وأقوى الفرق.

وأضاف: المباراة مختلفة والفريق مطالب بتقديم كل شيء خلال الـ 90 دقيقة أو في حالة امتدت المباراة لـ 120 دقيقة، مشيراً إلى أن اللعب أمام الجزيرة مرة ثانية في غضون أسبوعين أمر ليس بالسهل، والمباراة ستكون بمثابة موقعة قوية بين الفريقين.

وختم: نملك الحافز للانتصار بغض النظر عن البطولة التي نلعب بها، وهو ما نفكر فيه في كل المباريات، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل الفوز على الجزيرة، ولدي ثقة في جميع عناصر الفريق لتعويض أي غياب.

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