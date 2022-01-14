كانو: التركيز شعار كلباء لعبور «السماوي»

المصدر: كلباء – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن تركيز لاعبي فريق الكرة حالياً، ينصب نحو مواجهة «السماوي»، ضمن مباريات دور الثمانية من الكأس الغالية، والتي تقام الأحد المقبل، في ملعب اتحاد كلباء، وألمح إلى أن الهدوء والتركيز، يعتبر شعار اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب خورخي داسيلفا والجهاز الإداري، يتدارس احتياجات الفريق، سواء على مستوى الانتدابيات الجديدة، والتي لن نتسرع في إبرامها، أو الإبقاء على اللاعبين الحاليين، إلى جانب دراسة خطط وبرامج الإعداد لفترة التوقف، والبحث عن مباريات ودية، إن وجدت، فضلاً عن سرعة معالجة اللاعبين المصابين، على رأسهم نجم الوسط حبيب الفردان، واللاعبين الأجنبيين واندرسون وبينال مالابا.

وكان كلباء خسر مباراته الأخيرة، خلال مرحلة ذهاب دوري أدنوك للمحترفين، أمام بني ياس، بنتيجة 1 - 3، خلال المباراة التي أقيمت بملعب كلباء الأسبوع الحالي، ويحتل «النمور» المركز السابع، برصيد 18 نقطة، في وقت تأهل فيه الفريق لدور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه الصعب على العربي بدور الـ 16.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز