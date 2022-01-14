الجنيبي وعبد الرزاق يديران مباراتي الكأس غداً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتم إسناد إدارة لقاء الوصل والعين باستاد زعبيل غداً، إلى الحكم عمار الجنيبي ويعاونه كل من زايد داود وسعيد راشد المرزوقي، وخالد ناجم، حكم رابع، وسلطان صالح، حكم فيديو، وجمعة المخيني، حكم فيديو مساعد، وسلطان ساحوه، مقيّم حكام.

ويدير مباراة الجزيرة والوحدة في اليوم نفسه سلطان عبد الرزاق، ويعاونه كل من مسعود حسن ومحمد العبيدلي وعامر الضبيع، حكم رابع، وأحمد عيسى درويش، حكم فيديو، وأحمد الراشدي، حكم فيديو مساعد، وأحمد يعقوب، مقيّم حكام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز