أحمد بن درويش: تنظيم مميز لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، اكتمال الترتيبات لانطلاقة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تنظيم مميز للبطولة في جميع مراحلها، وتمت مناقشة كل الجوانب التنظيمية والفنية في الاجتماع الفني الخاص بالمباريات بحضور ممثلي الأندية المشاركة والجهات المنظمة، وقال: الفرق الثمانية استحقت التأهل إلى دور الثمانية، وقدمت مستويات متميزة في الدور السابق، ونتمنى التوفيق للجميع.

ووجه أحمد بن درويش الدعوة إلى الجماهير لمتابعة المباريات من المدرجات، مشيراً إلى طرح التذاكر للبيع إلكترونياً قبل أيام، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يسهم بصورة واضحة في إنجاح البطولة ويكسب المباريات الزخم المطلوب.

وجدد بن درويش حرص اتحاد الكرة على تنظيم الكأس الغالية، وفق أعلى معايير الجودة والتميز بما يتوافق مع قيمتها الكبيرة، حيث تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع.

وقال: التتويج بأغلى الكؤوس هدف رئيسي لكل الفرق وجميعها تحرص على المنافسة بقوة لنيل هذا الشرف.

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