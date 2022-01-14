"المحترفين" تسمح بمشاركة اللاعب المقيم والمواليد من سن 16 فما فوق في كل المسابقات

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن السماح بمشاركة اللاعبين المقيمين، ومواليد الدولة ممن بلغوا 16 عاما فما فوق، في جميع مسابقات الرابطة، ابتداء من الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبعد إجراء دراسة فنية وقانونية.

وأكدت الرابطة - في بيانها الصادر اليوم - أن هذا القرار يأتي ضمن سعيها ، إلى زيادة شريحة اللاعبين المشاركين في مسابقات الرابطة، بما يتوافق مع الجوانب الفنية التي تدعم جهود تطوير كرة القدم، وفق التجارب العالمية في هذا الجانب، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على المدى الطويل.

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