دبي تحتضن 11 فعالية رياضية في عطلة الأسبوع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد دبي تنظيم 11 فعالية رياضية دولية تنافسية ومجتمعية متنوعة تشعل المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع تتوزع على مختلف مناطق دبي، وفي مقدمتها سباق «هانكوك 24 ساعة للسيارات»، بحلبة «دبي أوتودروم» وتنظمه شركة «كريفنتك» في دبي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 80 فريقًا عالمياً، فيما يقام سباقا «إكسبو 2020 للدراجات الهوائية»، و«إكسبو 2020 للجري 2»، الأحد المقبل.

ويتنافس المشاركون في سباق الجري حول أجنحة «إكسبو 2020 دبي» ضمن 3 مسافات، 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وتتاح المشاركة في السباقات الثلاثة لجميع الفئات العمرية، وشهدت النسخة الأولى من السباق، في نوفمبر الماضي أكثر من 5000 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، ويستمتع المشاركون بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، ويطوف المشاركون في سباق «إكسبو رايد ذا وورلد» للدراجات الهوائية حول أجنحة إكسبو دبي.

وستقام الجولة التأهيلية من بطولة السلم للدراجات الهوائية غداً في نخلة ديرة، كما تختتم بعد غد بطولة «بي تي تي» للتنس للرجال في فندق أتلاتنس نخلة جميرا فيما تتواصل بطولة «يو فو لاي» للريشة الطائرة حتى 28 الجاري، ويقام سباق دبي للاستثمار للجري غداً في حديقة دبي للاستثمار، وسباق سكيتشرز للجري في اليوم نفسه بأكاديمية شرطة دبي، وتقام فعاليات اليوم العالمي للتزلج غداً وبعد غد في سكي دبي، فيما ينظم تحدي الدراجات الهوائية المجتمعية غداً في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم.

وتقام البطولة الرياضية للشركات الخاصة غداً وبعد غد بتنظيم شركة كوربوريت سبورتس ومجلس دبي الرياضي، في 3 مواقع بدبي وتتضمن 18 لعبة ويشارك فيها أكثر من 1000 موظف وموظفة.

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