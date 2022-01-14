دبا الحصن أول بطل لدوري «رديف الصالات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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توّج دبا الحصن، أول من أمس، بطلاً للنسخة الأولى لرديف كرة قدم الصالات، بعد فوزه على الحمرية 4 - 1 رافعاً رصيده إلى 38 نقطة، وهي المرة الأولى التي يظفر فيها أحد فرق النادي ببطولة دوري في اللعبة، وجرت مراسم التتويج بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وطالب عبدالله اليحيائي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وسعيد الريامي أمين سر عام النادي، وسط حضور جماهيري كبير لأنصار دبا، الذي نال لاعبوه الميداليات الذهبية ودرع الدوري عن جدارة، وحل اتحاد كلباء في المركز الثاني وصيفاً بعد خسارته من مليحة 6 - 7، وقام خميس الشامسي عضو اللجنة مشرف المنتخبات بتسليم اتحاد كلباء الميداليات الفضية، فيما حل الظفرة ثالثاً برصيد 30 نقطة.

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