أحمد بن شعفار: الجماهير «بوصلة» عودة انتصارات الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وجّه أحمد بن شعفار رئيس اللجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل، رسالة إلى جماهير «الإمبراطور»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبهم فيها بضرورة الالتفاف حول الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتأهب لخوض مباراة صعبة ومهمة أمام العين غداً، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وأكد أن جماهير الوصل الوفية هي بوصلة النادي، للعودة للانتصارات، ولها الحق في المطالبة بتعديل وضع الفريق، وتغيير الصورة التي يظهر بها «الإمبراطور»، لأنها تعودت أن ترى الفريق دائماً منافساً على القمة، ولها الحق أن تحلم باستعادة الأداء المنشود من لاعبي الفريق، وقال: نود أن نطمئنها أن التغيير قادم لا محالة، ونحتاج إلى الوقت، وقبل ذلك تضافر الجهود من الجميع في النادي، ليعود الوصل كما كان.

ودعا بن شعفار، جماهير الوصل الوفية، إلى تقديم الدعم الكامل للفريق، ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل مباراة العين، من أجل تحقيق التطلعات، والعبور إلى الدور نصف النهائي، وقال: المباراة المرتقبة، رهان حقيقي ومسؤولية كبيرة أمام الفريق، وفرصة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وإعادة الابتسامة إلى جماهير النادي الوفية، ومفتاح لاسترجاع الثقة المفقودة بتحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، والمضي نحو منصات التتويج.

وأوضح رئيس اللجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل، أنهم في اللجنة ومنذ تسلم زمام العمل في نوفمبر الماضي، ظلوا يعملون بجهد كبير لتصحيح أوضاع الفريق الأول، وتصحيح مساره نحو الأفضل بتقديم الدعم الكامل من أجل تحسين أداء الفريق، حتى بدأ التغيير يظهر بشكل ملموس في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين.

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