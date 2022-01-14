أحمد بن درويش: لا استثناء في تطبيق اللوائح

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية التي ستشارك في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل الاتفاق على كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباريات، وتوضيح بنود اللوائح والاشتراطات الخاصة بإقامة المباريات، ضماناً للتميّز في التنظيم وإخراج المباريات بصورة تتناسب مع أهمية ومكانة المسابقة في قلوب الجميع. وتتواصل جهود اتحاد الكرة في الإعداد الجيد لإخراج المباريات بصورة مشرفة تتناسب مع أهمية البطولة، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة محمد بن هزام الأمين العام لتولي الإعداد المثالي والتنظيم الجيد للمباريات، وأشار أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات إلى أن الاتحاد حريص على تطبيق اللوائح الخاصة بالمسابقة حرصاً على تكافؤ الفرص بين الجميع، دون أي استثناء، وفيما يتعلق بطلب العين زيادة نسبة حضور جماهيره لمدرجات الوصل، قال بن درويش: «اتحاد الكرة لم يخاطب الوصل بشأن طلب العين زيادة نسبة حضور جماهيره للمدرجات»، وأضاف: «هذا شأن خاص بين الناديين والاتفاق يتم بينهما، وإذا ارتضيا لن يمانع اتحاد الكرة».

4 يودعون

وتتجه أنظار الجماهير نحو المدرجات، حيث المنافسة القوية بين 8 فرق، ويلتقي غدا الوصل والعين في استاد زعبيل ، والجزيرة والوحدة باستاد مدينة زايد الرياضية.

وتختتم المنافسات بعد غد، بلقاء اتحاد كلباء مع بني ياس في استاد كلباء، والشارقة مع شباب الأهلي في استاد الشارقة، وستقام مباريات الدور ربع النهائي من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، فيما سيلعب الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب لمزيد من الإثارة ومنح الفرصة كاملة أمام الفرق لإثبات ذاتها وجدارتها بالتأهل للمباراة النهائية، وتقام منافسات الذهاب يوم 15 فبراير ومباريات الإياب يوم 22 منه.

اجتماعات

وجاء اختيار تلك المواعيد بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع رابطة المحترفين، وبحضور ممثلي المسابقات والمنتخبات، حيث تم اختيار المواعيد الجديدة دعماً من اتحاد الكرة والرابطة لمنتخبنا، الذي يستعد لمواجهة شقيقه السوري 27 الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز