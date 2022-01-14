«ظبي» تعويذة مونديال الأندية.. وجولة للكأس في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، أمس، انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة المقدمة من شركة Alibaba Cloud، التي تتضمن عودة «ظبي»؛ التعويذة الرسمية للبطولة، بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمي في إمارات الدولة.

وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية، التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في الدولة، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي، كما تساهم التعويذة الرسمية «ظبي» وجولة الكأس برفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في «إكسبو 2020 دبي»، وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

وستقدم هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة فرصة مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي، إذ ظهر الكأس لأول مرة في نسخة 2005 من كأس العالم للأندية FIFA اليابان. كما أصبحت التعويذة «ظبي» جزءاً أساسياً من البطولة، حيث كان آخر ظهور لها في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات عام 2018، عندما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الجماهيري وخصوصاً عند صغار السن.

وقال محمد بن هزام، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا لكأس العالم للأندية: نحن سعداء بعودة «ظبي» وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من عشاق كرة القدم، حيث إن البرامج المجتمعية تعد جزءًا أساسياً من استضافتنا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، ونهدف لتوفير تجربة لا تمحى من ذاكرة الجميع وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع، وإلهامهم بأهمية ودور الفعاليات الرياضية وانعكاسها المهم في تعزيز دور الرياضة كنمط يومي في الحياة.

وأضاف: «ظبي» يمثل الغزال العربي والذي يعد جزءًا من هوية إمارة أبوظبي، ويرمز للجمال والقوّة والسرعة، مع التأكيد أن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة والعروض المجتمعية هي أولويتنا القصوى، ونحن على تواصل يومي مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع الحالي والتأكد من أننا نقدم أعلى تدابير الصحة والسلامة الوقائية.

فعاليات استعراضية

علّق جون فرانسوا باثي مدير التسويق بـ«فيفا»: يعد «ظبي» شخصية شهيرة وجزءاً كبيراً من النسخ السابقة من كأس العالم للأندية في الإمارات، حيث يساهم في زيادة الحماس عند الجماهير قبل انطلاق البطولة. وقال: سيكون «ظبي» في قلب التحضيرات والفعاليات الاستعراضية للبطولة، التي ستستقبل أبرز أندية ونجوم العالم بمباريات تنافسية رائعة.

الفرق المشاركة

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير 2022 مشاركة نادي الجزيرة ممثل الإمارات، بالإضافة إلى 6 فرق حول العالم، تتنافس ضمن مباريات إقصائية للحصول على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية.

وتشمل الفرق المتأهلة كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي.

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