مقطع فيديو للبلوشي يثير اعجاب العيناوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تفاعل رواد (توتير) مع مقطع فيديو يظهر فيه لاعب العين الشاب خالد البلوشي وهو يطالب بالمشاركة مع فريقه أمام الوصل يوم السبت، وهو تحت تأثير (البنج)، بعد خروجه من عرفة العمليات، حيث أجرى جراحة ناجحة في أسفل البطن، بسبب إصابته بالفتق الرياضي والذي يستدعي التدخل الجراحي، وهو ما يستدعي غيابه لفترة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وحظي البلوشي بإعجاب كبير وإشادة واسعة من جماهير العين، التي وصفته بالمقاتل الغيور، فيما توجه اللاعب بالشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة نادي العين لحرصه على متابعة حالته والتوجيه بتوفير كل أسباب الراحة وأفضل سبل العلاج من أجل تجاوز الإصابة، وكذلك عبر عن شكره للجنة الطبية بالنادي وطبيب الفريق الأول، وزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري

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