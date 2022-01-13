انطلاق الفعاليات الترويجية لمونديال الأندية "الإمارات2021"

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، اليوم "الخميس" عن انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة والمقدمة من شركة Alibaba Cloud ، والتي تتضمن عودة "ظبي"، التعويذة الرسمية للبطولة بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمي في عموم إمارات الدولة.

وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية، التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في الدولة، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي، كما تساهم التعويذة الرسمية "ظبي" وجولة الكأس برفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في "إكسبو دبي 2020"، وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

وستقدم هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة فرصة مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي، إذ ظهر الكأس لأول مرة في نسخة 2005 من كأس العالم للأندية FIFA اليابان. كما أصبحت التعويذة "ظبي" جزء أساسي من البطولة، حيث كان آخر ظهور لها في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات عام 2018، عندما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الجماهيري وخصوصاً عند صغار السن.

ومن جانبه علّق محمد عبدالله هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا لكأس العالم للأندية: "نحن سعداء جداً بعودة "ظبي" وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من قبل جميع عشاق كرة القدم".

وأضاف: "البرامج المجتمعية تعد جزءًا أساسياً من استضافتنا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، ونهدف لتوفير تجربة لا تمحى من ذاكرة الجميع وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع، وإلهامهم بأهمية ودور الفعاليات الرياضية وانعكاسها المهم في تعزيز دور الرياضة كنمط يومي في الحياة".

وقال الظاهري: "ظبي" يمثل الغزال العربي والذي يعد جزءًا من هوية إمارة أبوظبي ويرمز للجمال والقوّة والسرعة، مع التأكيد أن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة والعروض المجتمعية هي أولويتنا القصوى، ونحن على تواصل يومي مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع الحالي والتأكد من أننا نقدم أعلى تدابير الصحة والسلامة الوقائية".

وتشهد البطولة المقامة بالفترة بين 3 إلى 12 فبراير 2022 مشاركة نادي الجزيرة ممثل الإمارات، بالإضافة إلى 6 فرق حول العالم تتنافس ضمن مباريات اقصائية للحصول على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية.

وتشمل الفرق المتأهلة كل من نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي.

ومن جهته علّق جون فرانسوا باثي مدير التسويق بالفيفا: يعد "ظبي" شخصية شهيرة وجزء كبير من النسخ السابقة من كأس العالم للأندية "فيفا الإمارات"، حيث يساهم في زيادة الحماس عند الجماهير قبل انطلاق البطولة.

وقال: سيكون "ظبي" في قلب التحضيرات والعروض الاستعراضية للبطولة، التي ستستقبل أبرز أندية ونجوم العالم بمباريات تنافسية رائعة".

يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير والمنظمين واللاعبين، لذلك يجب على جميع الجماهير تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل، وتقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن.

وبالتزامن مع قرارات الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة الجميع، سيكون الحضور لمباريات النسخة القادمة من كأس العالم للأندية الإمارات 2021، ابتداء من عمر الـ 12 عاماً فما فوق.

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