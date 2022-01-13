الظفرة يستعير وليد عنبر من اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعاقد الظفرة مع وليد عنبر لاعب اتحاد كلباء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد موافقة إدارة النمور على إعارة اللاعب لـ "الفارس".

وواصل الظفرة بصفقة عنبر دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية من أجل منح الفريق قوة إضافية في النصف الثاني من الموسم في ظل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق باحتلاله المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، من انتصارين فقط والتعادل في 4 والخسارة في 7 مباريات.

وتعد صفقة عنبر خامس صفقات الظفرة بعد أن ضم النادي البرازيلي لوكاس كانديدو بدلاً من النيجيري إيموه أيزيكيل، والحارس سالم خيري إعارة من الجزيرة، والبرازيلي جواو ماركوس ليما، إعارة من الوحدة، إضافة إلى الغاني ليونارد أوفور في فئة المقيمين.

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