شهاب لشكري لاعب الوصل إلى العربي

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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أعلن نادي الوصل عن إعارة شهاب أحمد لشكري لاعب خط وسط الفريق، إلى صفوف فريق العربي القيواني وصيف دوري الدرجة الأولى، وذلك حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2021 ـ 2022، حضر توقيع العقد مع اللاعب الوصلاوي، سالم قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي، والذي وجه بدوره الشكر لإدارة نادي الوصل على التعاون وموافقتها على إعارة اللاعب، متمنياً له التوفيق مع ناديه الجديد العربي في قادم المباريات، يذكر أن إدارة دبا الحصن قد تعاقدت مع اللاعب البرازيلي ويسلي قادماً من شباب الأهلي أيضاً على سبيل الإعارة، في حين ضم الحمرية البرازيلي لويز هنريكي معاراً من الوصل.

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