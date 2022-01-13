عبد الله المري يستقبل محمود الخطيب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر نادي ضباط الشرطة، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

واصطحب معالي الفريق المري، محمود الخطيب في جولة تفقدية على مرافق ومنشآت النادي تعرف خلالها على الخدمات التي يقدمها النادي لمنتسبيه، والتي تعد جزءاً من برنامج سعادة الموظفين وتوفير البيئة المحفزة لهم والداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على الصحة البدنية. وفي الختام، تبادل معالي الفريق المري ورئيس النادي الأهلي المصري الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة.

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