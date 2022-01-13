درويش وحمد نجما التحكيم في الجولة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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استحق الحكم الدولي أحمد عيسى درويش وزميله حمد علي يوسف نجومية التحكيم خلال الجولة الثالثة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين بعد الأداء المتميز الذي قدماه، حيث تألق الأول في إدارة مباراة النصر مع الوحدة، ولم يستجب لمطالبة لاعبي النصر بركلة جزاء، لأن اللعبة احتكاك طبيعي ولا ترتقي لقرار الركلة، فيما احتسب ركلة جزاء صحيحة للوحدة، حيث كان تمركزه الصحيح داخل الملعب مع وجود تنسيق جيد بينه ومساعديه، وظهر التعاون بينه وحكم تقنية الفيديو بشكل إيجابي في قرار إلغاء ركلة جزاء ثانية لصالح الوحدة، بينما أدار حمد يوسف مباراة الجزيرة مع الوصل بشكل جيد، واحتسب قرارات دقيقة مثل الهدف الأول للوصل، حيث كان البعض يرأى أنه جاء من تسلل، ولكن قرار الحكم صحيح باحتسابه، وكذلك هدف الوصل الثاني حيث كان هناك لاعب من الوصل في حالة تسلل، ولكنه لم يكن متداخلاً في اللعبة، كما منح الحكم الجزيرة فرصة تسجيل هدف رغم وجود مخالفة في لعبة سابقة، ولكنه طبق مبدأ إتاحة الفرصة بشكل جيد.

الجولة 13 لدوري أدنوك شهدت ملاحظات فنية تحكيمية عدة منها ضعف التنسيق بين حكام الساحة وزملائهم في تقنية «الفار» في عدد من القرارات، لذا يجب زيادة التعاون بين الجانبين بما يخدم الصالح العام والتميز في إدارة المباريات، كما شهدت الجولة ضعفاً واضحاً في تطبيق القرارات الإدارية على اللاعبين الذين ارتكبوا مخالفات لعب خشن والتحامات قوية، ولم يتم توجيه عقوبة الإنذار لهم مما زاد من هذه المخالفات في عدد من المباريات.

حالات تحكيمية

* لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق شباب الأهلي أمام خورفكان نتيجة غياب التنسيق بين الحكم وتقنية «الفار».

* طالب لاعبو خورفكان بركلة جزاء في مباراتهم أمام شباب الأهلي وقرار الحكم جاء سليماً لأن لمس هيكل للكرة غير متعمد.

* طالب لاعبو الظفرة بركلة جزاء في مباراتهم أمام العروبة وقرار الحكم سليم لأن اللعبة احتكاك طبيعي.

* إلغاء هدف صحيح سجله كلباء نتيجة خروج الكرة من الملعب قبل تسجيل الهدف.

* هدف الشارقة الأول في مرمى العين سليم ولا يوجد تسلل في اللعبة.

* ركلة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها للعين دون تدخل من حكم الفيديو.

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