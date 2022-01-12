نجاح كبير لـ «مبادرة أكتيف باركس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نجاح مبادرة أكتيف باركس، خلال أول أسبوعين من انطلاقها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث لاقى برنامج اللياقة البدنية، أصداء إيجابية واسعة، وإقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، في مختلف الحدائق والمناطق الخضراء في الإمارة، ما يعكس الأهداف الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتأتي المبادرة، لتعويد أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية كأسلوب حياةٍ صحي دائم، بشكل مجاني، أمام جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو جنسياتهم أو قدراتهم الرياضية، بشكلٍ يضمن إزالة جميع الصعوبات التي قد تعيق تبنيهم للرياضة والأنشطة البدنية.

ومنذ انطلاق المبادرة في 30 ديسمبر الماضي، شارك المئات من أفراد المجتمع في أكثر من 160 حصة تدريبية مجانية في أبوظبي والعين والظفرة، تحت إشراف مجموعة من أبرز المدربين المؤهلين، وتشجّع المبادرة جميع أفراد المجتمع، على اعتماد أسلوب حياة نشط في الهواء الطلق، من خلال الاستفادة من المرافق المتنوعة التي توفرها الإمارة، مثل الحدائق العامة، والمساحات الخضراء. ومع إقبال الجمهور على المشاركة في فعاليات المبادرة، وسّعت أكتيف باركس مجموعة أنشطتها، لتستقبل الأطفال بدايةً من عمر 12 عاماً، بشكلٍ يمكّنهم من الانضمام إلى أنشطة اللياقة البدنية الممتعة، التي تستمر حتى يناير 26 الجاري.

كما نظمت مبادرة أكتيف باركس، يوماً مفتوحاً في منتزه الخليج العربي، حيث استضافت من خلاله مجموعة من مسؤولي الدائرة والمجلس، إلى جانب ممثلين من وسائل الإعلام الذين شاركوا في حصص تمارين والبوت كامب والكروس فيت واليوغا، علاوةً على جلسات تمارين الجري والرقص الرياضي وغيرها.

مجتمع رياضي

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «تشكّل مبادرة أكتيف باركس، جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي في بناء مجتمع نشيط، ملتزم بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث بدأ البرنامج فعلياً، بتعزيز أنماط حياة أكثر صحة ولياقة. وندعو أفراد المجتمع لاغتنام هذه الفرصة، لتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، من خلال الاستفادة من البنى التحتية المتكاملة في الإمارة، والمساحات الخضراء التي تحتضن المبادرة، التي تتضمن العديد من التمارين الرياضية المتنوعة، التي تتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم».

من جهته، علّق طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشير الانطلاقة القوية لمبادرة أكتيف باركس، إلى مدى نجاح البرنامج، والإقبال الذي حققه بين مختلف فئات المجتمع من جميع الجنسيات في الإمارة، حيث تتميز هذه المبادرة بشموليتها، من خلال مراعاة جميع المستويات والقدرات البدنية للمشاركين، على الرغم من اختلافها».

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