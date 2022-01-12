أبوظبي تستضيف القمة العالمية للقيادات الرياضية "ليدرز" 16 مارس المقبل

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية "ليدرز" في نسختها الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2022 بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية بحضور أكثر من 20 شخصية عالمية من رواد وقادة أعمال القطاع الرياضي .

وتهدف القمة إلى مناقشة كل جديد ومبتكر في قطاع الرياضة ومعرفة التحديات والفرص ولقاء القادة الرياضيين في مكان واحد للاستفادة من الخبرات وتحويل الأفكار والآراء إلى واقع ملموس إلى جانب تبادل المتحدثين في المنطقة وجهات النظر والرؤى الثاقبة بشأن كيفية تطور الرياضة وأين تكمن الفرص الطويلة الأجل.

وتناقش القمة المرتقبة التي يشارك فيها أكثر من 400 من قادة الرياضة العالميين .. أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطورًا والتغطية الإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية بجانب شؤون التسويق والرعاية والفرق الرياضية ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية بالإضافة الى مناقشة أربعة محاور رئيسية من بينها القيادة والتكنولوجيا والإبداع والخبرة .

ويتضمن برنامج القمة في اليوم الأول فعاليات المؤتمر الرئيسي في حين يتضمن اليوم الثاني تنظيم ورش عمل وحلقات بحث ونقاش بحضور عدد كبير من قادة أعمال الرياضة العالميين من المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية الرائدة إلى جانب المؤسسات الرياضية الوطنية.

وتقام القمة في مقر حلبة مرسى ياس مما يوفر للحضور تجربة مميزة للفعاليات الرياضية الرائعة التي تقدمها أبوظبي التي تعد مثالًا يحتذى به في جميع أنحاء العالم بقدرتها على الاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بطريقة آمنة رغم التحديات الأخيرة في ظل انتشار الوباء العالمي حيث يتناول الحدث التحدي والتطورات الجديدة للرياضة العالمية.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إنه في ظل احتضانها لمجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة في خارطة الرياضة العالمية بشهادة الاتحادات الدولية والشركاء العالميين نتيجة لمجموعة عديدة من العوامل المؤثرة التي صنعت الفارق وأحدثت التحول في مسيرة خطط التنظيم والريادة في استضافة الفعاليات .

من جانبها أكدت لورا ماكوين العضو المنتدب لشركة "ليدرز" أهمية عودة الحدث موضحة أن تطورات الصناعة تتغير بمعدل سريع بعد الوباء العالمي مما يؤدي إلى توجه المجتمع العالمي إلى التكنولوجيا والقيادة والإبداع والخبرة لمواجهة هذا التحدي والعودة من جديد في عام 2022.

وقالت إن القمة تستكشف الديناميكيات الجديدة للرياضة العالمية مع قادة الصناعة الذين يقدمون رؤى عملية وخبرات واسعة والعمل على بناء تجربة متميزة لصناع الرياضة والقادة الدوليين خلال الحدث مشيرة الى أن أبوظبي تتمتع بسجل حافل في استضافة الأحداث الرياضية.

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