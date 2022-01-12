الاتحاد الدولي يُعين عمر آل علي حكماً للفيديو في مونديال السيدات 2022

المصدر: البيان

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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي عمر آل علي "حكماً للفيديو" ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2022، وتستضيفها الهند في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وجاء اختيار عمر آل علي بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركاته "حكماً للفيديو" ضمن طاقم التحكيم الذي كُلف بإدارة مباريات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 والتي استضافتها اليابان، ومباراة عُمان والسعودية لحساب المجموعة الثانية في التصفيات ذاتها.

وعُين ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الدولي بقيادة محمد عبدالله حسن ، الذي كُلف بإدارة مباريات التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في تايلند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما شارك في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2021 في الأردن.

وكانت له كذلك مشاركات ناجحة مؤخراً في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حين شارك في إدارة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة لدور المجموعات التي أقيمت في أوزباكستان، وضمن الطاقم الذي أدار المباراة التي جمعت ناديي أولسان هيونداي الكوري وكاواساكي فرونتالي الياباني في دور الستة عشر للبطولة.

وشارك أيضاً "حكم فيديو مساعد" ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الدولي الذي عينه الاتحاد الآسيوي لإدارة مباراة جيونبوك هيونداي موتورز أمام أولسان هيونداي في الدور ربع النهائي، ثم المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في نوفمبر الماضي بين فريقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

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