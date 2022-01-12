النصر يكلف المري بإعداد تقرير شامل عن وضعية الفريق الأول لكرة القدم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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أصدر مجلس إدارة النصر الجديد 4 قرارات عقب اجتماعه الأول الذي عقد أمس، أولها تكليف محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة النادي، بإعداد تقرير فني وإداري عن وضع الفريق الأول لكرة القدم ويُعرض التقرير على مجلس إدارة النادي للمناقشة٫ ويشدد مجلس الإدارة على الاهتمام وتطوير أكاديمية الكرة في الفترة المقبلة باعتبارها العمق الاستراتيجي لعودة العميد للمنافسة من جديد.

وثانيا تكليف جمال عبدالله لوتاه، عضو مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، بإعداد تقرير شامل عن سجل الأصول في النادي والعقود الحالية الخاصة بالخدمات المساندة وتُعرض نتائج التقرير والتوصيات على مجلس الإدارة.

وثالثا تكليف منصور رحمة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، بتفعيل وتطوير دور مجلس جمهور نادي النصر " N45 " تحت شعار " النصر نصر الجميع " والتأكيد على أن قلعة العميد كانت وستظل البيت الكبير لجميع عشاقه ومحبيه، وستبقى أبوابه مفتوحة دائماً للجميع.

وأكد القرار الرابع على تفعيل حوكمة الإجراءات المعمول بها داخل النادي والشركات التابعة والتشديد على الالتزام المؤسسي بالنظام الأساسي للنادي.

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