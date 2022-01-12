32 لاعباً في قائمة الأبيض المونديالية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ضمت القائمة الموسعة لمنتخبنا الوطني استعداداً لمباراتي سوريا وإيران ضمن تصفيات المونديال 32 لاعباً. ويواجه منتخبنا سوريا يوم 27 يناير في استاد آل مكتوم بنادي النصر، فيما يواجه إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير.

واللاعبون هم: علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، محمد العطاس، وليد عباس، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، محمد برغش، سالم سلطان، الحسن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، عبدالله رمضان، ماجد راشد، ماجد حسن، يحيى نادر، ماجد سرور، طحنون الزعابي، ليما، كايو كانيدو، حارب عبدالله، خلفان مبارك، خليل الحمادي، محمد جمعة، زايد العامري، سهيل النوبي، علي صالح، تيغالي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعباً عقب ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد المقبل.

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